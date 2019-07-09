В селе Вятском Ярославской области открылась аптека «Ригла» в стиле 19 века

7 июля в селе Вятском Ярославской области под вывеской «Аптекарскiй магазинъ Ригла» открылась аптека сети «Ригла» (ГК «Протек») в стиле начала 19 века. Основными материалами при создании ее дизайна стали темное дерево и бронза.

Площадь аптеки – 70 кв. метров, клиентов обслуживает один провизор.

В «Аптекарском магазине» можно приобрести не только лекарственные препараты, но и косметику, БАД, изделия медицинского назначения, лечебное питание и сувениры, например, фиточаи, которые по желанию покупателя упакуют в специальную бумагу со стилизованным под старину дизайном.

Клиенты аптеки могут воспользоваться программой лояльности фарммаркетов «Ригла» «пРИГЛАшаем», основанной на прогрессивной шкале накопления бонусов за покупки. Бонусами можно оплатить до половины суммы чека, эта доля может быть увеличена во время специальных акций.

Помимо оригинального дизайна в аптеке представлены исторические атрибуты – касса начала 19 века, весы, ступки, колбы, букеты трав, а также подборка исторической рекламы. В торговом зале организована фотозона, где можно сфотографироваться рядом с фигурой, олицетворяющей старого аптекаря.

«Старинное купеческое село Вятское – уникальный исторический проект XVIII – XIX веков, который с 2015 года входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Ежегодно Вятское посещает более 100 тысяч туристов. Здесь зарегистрировано свыше 50 памятников архитектуры, в том числе музеи, действующие гостиницы, ресторан. При этом в селе работает всего один фельдшерский пункт. Мы решили открыть аптеку-музей, концепция которой соответствует идеологии аптек 19 века. При этом здесь представлен полноценный современный ассортимент, учитывающий потребности как жителей Вятского, так и туристов. Для нас «Аптекарскiй магазинъ Ригла» – прежде всего красивый исторический, но тем не менее коммерческий проект, рассчитанный на своего покупателя», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

pharmvestnik