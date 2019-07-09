Fresenius реструктурирует глобальные исследовательские операции

Компания Fresenius Medical Care («Фрезениус Медикал Кеа»), специалист в сфере диализа, объявила о планах расширения в области международных клинических исследований и объединения исследовательской деятельности в Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в рамках дочерней компании Frenova («Френова»), сообщает FierceBiotech.

Контрактная исследовательская организация Frenova Renal Research будет интегрирована в новый глобальный медицинский отдел Fresenius, созданный в начале этого года для координации клинических исследований и обмена опытом в сети клиник диализа.

Frenova разрабатывает лекарственные препараты и оборудование для исследований в области заболеваний почек и связанных с ними состояний, таких как анемия, осложнения диабета, воспаления и нарушения метаболизма, а также решений для проведения диализа в домашних условиях и устройств сосудистого доступа.

«Под крылом» Frenova будет объединена деятельность около 550 исследователей в 350 клинических центрах.

Татьяна Кублицкая

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