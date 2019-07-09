MSD и «Форт» намерены вложить 7 млрд рублей в локализацию вакцин

Американская MSD и входящий в Marathon Group завод «Форт» 9 июля пришли к соглашению о локализации производства в России вакцин от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ) на мощностях предприятия в Рязанской области. Партнеры вложат в локализацию 7 млрд рублей.

Для этого на заводе «Форт» планируется модернизировать имеющиеся и создать дополнительные мощности, сообщил президент компании Антон Катлинский.

MSD обсуждала возможность локализации производства в РФ вакцин как минимум с начала 2018 года, решение компании зависело от включения ее разработок в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

Министр здравоохранения Вероника Скворцова анонсировала расширение НКПП с 2020 года на вакцины от ветряной оспы и ротавирусной инфекции, но пока это решение документально не утверждено.

Экспертный совет по здравоохранению Совета Федерации в мае 2019 года рекомендовал Минздраву разработать и утвердить план расширения НКПП, включив туда иммунизацию детей в возрасте 12-13 лет против ВПЧ.

У MSD, единственной в России, зарегистрирована вакцина от ротавирусной инфекции – РотаТек. Вакцину от ветряной оспы на отечественный рынок поставляет только GSK (Варилрикс), а от ВПЧ – MSD (Гардасил) и GSK (Церварикс).

«Форт» принадлежит Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова (50,01%), а также входящей в ГК «Ростех» компании «Нацимбио» (25,01%) и основателю предприятия Антону Катлинскому. Основные продукты «Форта» – вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс», являющаяся собственной разработкой компании, и вакцина «Совигрипп» – разработка НПО «Микроген». Выручка завода «Форт» в 2017 году составила 1,8 млрд рублей, чистый убыток – 671,9 млн.

MSD – американская фармкомпания, основанная в 1891 году. Специализируется на лекарственных средствах для лечения инфекций, эндокринных заболеваний, вакцинах и биотехнологических препаратах. Компания представлена более чем в 140 странах. В 2018 году выручка MSD составила $42,3 млрд, чистая прибыль – $6,2 млрд.

Фото: dalma.news

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