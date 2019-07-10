Стратегия развития отечественного фармпрома может появиться до конца 2019 года

Стратегия развития фармотрасли до 2030 года должна быть подготовлена правительством к концу 2019 года. Об этом 10 июля сообщил Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета. Первый вариант документа Минпромторг опубликовал год назад.

В России существует проблема с проведением клинических исследований, пожаловался Путину аспирант химико-технологического института УрФУ Виктор Федотов. Он рассказал о двух препаратах, разработанных при участии УрФУ в ходе реализации ФЦП «Фарма-2020». Это противовирусный препарат триазавирин, находящийся на II фазе клинических исследований и экспериментальный препарат для лечения диабета, проходящий доклинические исследования.

«Существует проблема: неохотно берут на клинические испытания молекулы. Может быть, с этой точки зрения придумать какой‑то механизм стимулирования предприятий, чтобы они охотнее брали наши разработки на клинические испытания?» – сказал Федотов.

В ответ Путин назвал сроки подготовки профильной программы развития отечественного фармпрома, которая, по словам президента, должна быть готова к концу 2019 года.

Первая стратегия развития фармпромышленности была утверждена в 2009 году и рассчитана до 2020 года. Позднее, в 2011 году, появилась федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», а в 2014 году – одноименная госпрограмма.

ФЦП поддерживала отечественных производителей через НИОКРы, госпрограмма – через субсидирование.

За время действия ФЦП на НИОКР по доклиническим и клиническим исследованиям было выделено 7 млрд рублей. По итогам всех тематических НИОКР к 2019 году было выпущено 5 новых отечественных препаратов, из которых полностью отечественной разработкой является только один.

В 2015 году, после утверждения госпрограммы, Минпромторг изменил тактику: вместо заключения контрактов стал выдавать субсидии на возмещение уже понесенных затрат, в том числе на исследования лекарств. Однако и такой механизм пока не принес результатов. Счетная палата назвала «Фарму-2020» худшим проектом по уровню освоения бюджета: заявители не обращались за субсидиями.

Госпрограмма развития фарммедпрома была продлена до 2024 года, соответствующее постановление вступило в силу 10 апреля 2019 года. В 2019 году Минпромторг анонсировал изменения в схему распределения субсидий, отметив, что их можно будет получить и авансом.

Стратегия программы «Фарма-2030» пока так и не утверждена. Ее подготовка началась в 2018 году, срок утверждения постоянно переносился. Минпромторг обещал опубликовать доработанную стратегию в октябре 2018 года, а затем весной 2019-ого.

Источник: Президент России

Фото: kremlin.ru

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