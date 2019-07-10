Более $1 млн составляет экспорт российских лекпрепаратов в Индию

На круглом столе «Развитие двусторонней торговли, банковско-финансового сотрудничества и промышленной кооперации», который проходит в рамках Второго Российско-Индийского стратегического экономического диалога в Нью-Дели, обсуждаются пути взаимодействия регуляторов двух стран и дальнейшие перспективы сотрудничества.

В Нью-Дели (Индия) начал работать Второй Российско-Индийский стратегический экономический диалог, в рамках которого регуляторы и представители компаний обсуждают возможности, выгоды и перспективы секторального сотрудничества, в том числе в области фармацевтики. Индия для России является одним из ключевых поставщиков лекарственных средств как для коммерческого сегмента, так и в области государственных закупок – по итогам 2018 года индийские лекарственные препараты на российском фармрынке заняли 7-е место после России, Германии, США, Франции, Великобритании и Швейцарии и 3 место после России и Германии. В основном это препараты в сегменте онкология, офтальмология, противотуберкулезные препараты и препараты для лечения ВИЧ и сердечно-сосудистых заболеваний. Компании-лидеры в области импорта: Др. Реддис, Сан Фарма, Гленмарк, Сентисс, Шрея Лайф Сайенс.

По данным ГРЛС по состоянию на май 2019 г. в России зарегистрировано 1 297 лекарственных средств из Индии. На российском рынке представлено 129 индийских препаратов, относящихся к перечню ЖНВЛП, 15 орфанных препарата и 3 – инновационных.

В свою очередь, российские фармпроизводители также интересуются индийским рынком и видят хорошие перспективы в развитие экспорта в Индию. Так, если в 2017 г. в Индию экспортировался только один российский препарат — вакцина для профилактики желтой лихорадки от ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН; то уже в прошлом году велся экспорт таких лекарственных препаратов с МНН, как Ритуксимаб и Трастузумаб (производитель — АО «Биокад»). По данным формы статистической отчетности 2-лек (пром), в 2018 году экспорт вакцины для профилактики желтой лихорадки от ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН составил 22 500 доз на сумму 19 тыс. долларов США и 225 000 доз на 190 тыс. долларов США в 2019 г. МНН Ритуксимаб и Трастузумаб от АО «Биокад» экспортировались на более 1 млн долларов США.

Среди причин пока не столь масштабного присутствия с востребованных индийским рынком лекарственных препаратов из России по сравнению с импортом индийских препаратов в нашу страну отечественные фармпроизводители обращают внимание на

ценовую конкуренцию (индийский рынок в основном поделен между национальными производителями и поставщиками из Китая; высокие ввозные пошлины и налоги, что приводит зачастую к реализации продукции на уровне себестоимости)

отсутствие прозрачных правил регистрации и доступа на рынок (29 штатов, 7 территорий, на каждой из которых действует свое законодательство)

отсутствие дистрибьюторов/контрагентов, компетентных и способных предоставить услуги в содействии регистрации

российский сертификат GMP не признается индийским регуляторами.

В то же время стоит напомнить, что в феврале 2019 года российская компания «Фармасинтез» договорилась с индийской Emcure о трансфере технологии для производства инновационных препаратов «Фармасинтез» и их продажи.

«Индия является стратегически важным партнером для России, — подчеркнул директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, выступая на Втором Российско-Индийском стратегическом экономическом диалоге. — Мы видим необходимость развивать и укреплять сотрудничество между нашими государствами в том числе и на уровне взаимодействия фармацевтических инспекторатов. Ведь главной нашей задачей является обеспечение наших жителей качественными и эффективными лекарственными средствами». Среди первоочередных шагов по укреплению такого сотрудничества представитель подведомственного Минпромторгу России учреждения назвал подготовку меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом, Минздравом России, Росздравнадзором и индийским регулятором CDSCO (Центральной организацией по контролю за соответствием лекарственных средств стандартам).

gmpnews