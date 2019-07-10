Резервный фонд выделит дополнительные средства на обеспечение льготников лекарствами

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал Распоряжение №1458-р от 4 июля 2019 г. о выделении 14,07 млн руб. для предоставления регионам РФ межбюджетных трансфертов на лекарственное обеспечение.

Как говорится в документе, дополнительные 14,07 млн руб. предоставлены Резервным фондом РФ, они необходимы для обеспечения расходов по оказанию государственной социальной помощи в виде услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов.

В списке получателей девять регионов: Республики Башкортостан и Коми, Пермский край, Белгородская, Калужская, Московская, Саратовская, Ульяновская области и город Санкт-Петербург. Самый большой трансферт в размере 3,96 млн руб. выделяется Московской области, самый маленький в размере 554 тыс. руб. – Саратовской области.

Елена Калиновская

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