Фармотрасль выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем автопром

Мировая фарминдустрия не только является одним из основных «виновников» глобального потепления, но и значительно превосходит по показателю объема парниковых выбросов автомобилестроительные компании. Раньше на это обращали мало внимания. Результатами собственного расследования делится издание The Conversation.

На мировом фармрынке представлено более 200 компаний, но только 25 из них в течение последних пяти лет постоянно информируют об объемах прямых и непрямых выбросов парниковых газов.

Исследователи проанализировали объем парниковых выбросов в 2015 г. Интенсивность выбросов эквивалента двуокиси углерода (CO2-e) определялась в тоннах из расчета на единицу оборота, за которую был взят один миллион долларов. У крупных компаний этот показатель, естественно, выше, чем у небольших производителей.

Выяснилось, что в течение анализируемого периода объем выброса фармотраслью составил 48,55 т на 1 млн долл. Это на 55% выше показателя мирового автопрома (31,4 т /1 млн долл.). Общий объем выбросов отраслью составил около 52 мегатонн против 46,4 мегатонн у производителей автомобилей. Исследователи подсчитали, что объем глобального фармрынка на 28% меньше, чем авторынка. Однако, несмотря на это, фармпроизводство на 13% «грязнее».

Фото: ru.euronews.com

Илья Дугин

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