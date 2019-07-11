Американский суд признал недействительным требование указывать цены на лекарства в телерекламе

Федеральный судья округа Колумбия Амит Мехта заблокировал требование Министерства здравоохранения и социального обеспечения США (HHS), обязывающее фармацевтические компании указывать заявленные цены на рецептурные лекарственные препараты в телерекламе, которое должно было вступить в силу 9 июля с.г., сообщает Reuters.

Судья принял сторону фармкомпаний Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD) , Eli Lilly («Эли Лилли») и Amgen («Амджен»).

Судья мотивировал свое решение тем, что у HHS нет полномочий от конгресса обязывать фармпроизводителей указывать цены в рекламе.

Решение судьи раскритиковал спикер Белого дома Джадд Дири. По его словам, это не лезет ни в какие ворота, когда назначенный еще Бараком Обамой судья становится на сторону фармотрасли.

Как заявил Амит Мехта, хотя указание цен на лекарства в рекламе и может являться эффективным средством сдерживания роста цен на ЛП, HHS не имеет права делать больше, чем ему разрешено конгрессом.

Согласно требованиям HHS, цена должна указываться в рекламе в том случае, если она составляет свыше 35 долл. за месячный запас препарата или стандартный курс терапии. По данным министерства, заявленные производителем цены на 10 самых рекламируемых препаратов составляют от 488 долл. до 16,9 тыс. долл. за месячный запас или курс терапии.

Против требования HHS выступили многие фармкомпании, входящие в Ассоциацию фармацевтических исследований и производителей США (PhRMA). По словам представителя (PhRMA, указание заявленных производителями цен может ввести пациентов в заблуждение и заставить отказаться от лечения.

Merck, Eli Lilly и Amgen совместно с Национальной ассоциацией рекламодателей США опротестовали требование HHS 14 июня с.г. Они утверждают, что заявленные цены не имеют ничего общего с реальными, поскольку в них не включены скидки, согласованные с компаниями медицинского страхования и компаниями по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM). Кроме того, по мнению истцов, требование HHS нарушает свободу слова, гарантированную первой поправкой к Конституции США.

Минюст США поддержал требование HHS в суде. Как заявили в ведомстве, оно соответствует положениям Верховного Суда США от 1985 г., согласно которым правительство может обязывать производителей раскрывать фактическую и непротиворечивую информацию.

Илья Дугин

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