Компания Владимира Христенко выпустит вакцину от полиомиелита

Компания «Нанолек» объявила о создании совместного предприятия с ФГБНУ «ФНЦИРИП имени М.П.Чумакова РАН». СП под названием «Инвак» будет производить по полному циклу вакцины для иммунизации населения. Первой из них станет вакцина против полиомиелита, которая уже завершает цикл клинических испытаний.

«Мы уверены, что «Инвак» станет удачным примером государственно-частного партнерства, объединяющим глубокую экспертизу авторитетного научного-исследовательского предприятия и современные производственные мощности индустриальной компании», — заявил Христенко.

Производить лекарственную форму будут на площадке «Нанолек» в Кировской области, где планируется построить дополнительные производственные мощности. Инвестиции в проект по организации полного цикла промышленного производства составят более 3 млрд руб.

rbc