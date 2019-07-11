Reckitt Benckiser заплатит 1,4 млрд долларов для урегулирования претензий в США

Британская компания Reckitt Benckiser (RB) объявила, что достигла соглашения с Министерством юстиции США (U.S. Department of Justice, DOJ) и Федеральной торговой комиссией (Federal Trade Commission, FTC), чтобы завершить длительное расследование, связанное с продажами и маркетингом лекарственного средства Suboxone Film и бывшим фармацевтическим бизнесом компании Indivior, который был полностью отделен от RB в 2014 году.

В соответствии с условиями соглашения, RB выплатит в общей сложности 1,4 млрд долларов США для полного урегулирования всех претензий федеральных властей в отношении RB, включая претензии, связанные с программой медицинского страхования Medicaid. Данное соглашение защитит RB и позволит продолжить участие компании во всех государственных программах США.

Как сообщает RB, все его действия были законны и компания отрицает все обвинения в свой адрес, связанные с препаратом для лечения опиоидной зависимости Suboxone Film. Правление RB постановило, что соглашение отвечает наилучшим интересам компании и ее акционеров.

Выплата долга будет финансироваться за счет существующих заемных средств и генерирования денежных средств. У RB есть резерв в размере 400 млн долларов, и по итогам полугодия ожидается увеличение до 1,5 млрд долларов. RB полагает, что это покроет урегулирование и любые оставшиеся судебные споры.

gmpnews