Препараты из федерального перечня ЖНВЛП должны быть в приоритете

Лишь два региона из 11 в Северо-Западном федеральном округе включили все жизненно необходимые препараты в льготные лекарственные перечни для амбулаторных больных. К таким выводам пришли эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье», проанализировав территориальные программы госгарантий всех регионов СЗФО.

Фонд «Здоровье» установил, в какой мере в регионах СЗФО перечни лекарств, отпускаемых пациентам-льготникам бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой, соответствуют Федеральному перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2019 год.

Согласно распоряжению правительства, в федеральный перечень ЖНВЛП на 2019 г. входят 735 препаратов, отметил директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

«Мы неоднократно призывали руководителей регионов включать в местные льготные лекарственные перечни для амбулаторных больных все препараты из перечня ЖНВЛП. К сожалению, так происходит далеко не везде. Так, например, в этом году в СЗФО только два региона, Новгородская и Псковская области, включили в свои перечни все лекарства из федерального списка. В других регионах, где значительная часть жизненно-необходимых препаратов в местных перечнях отсутствует, неизвестно, как их будут закупать и выдавать пациентам», — заявил он.

Льготные лекарственные перечни для амбулаторных больных в остальных регионах СЗФО, по данным Фонда «Здоровье», выглядят так:

Ненецкий АО — 710 лекарственных препаратов, в том числе 705 (96%) из Федерального перечня.

Вологодская область — 647 (88%) из Федерального перечня;

Республика Коми — 532, в том числе 526 (71,5%) из Федерального перечня;

г. Санкт-Петербург — 520, в том числе 450 (61,2%) из Федерального перечня;

Калининградская область — 391, в том числе 53,2% из Федерального перечня;

Мурманская область — 388, в том числе 384 (52,2%) из Федерального перечня;

Ленинградская область — 329, в том числе 310 (42,2%) из Федерального перечня;

Республика Карелия — 248, в том числе 215 (29,2%) из Федерального перечня;

Архангельская область — 216, в том числе 159 (21,6%) из Федерального перечня.

«Особенно острая ситуация сложилась с противотуберкулезными препаратами. Вологодская область и Республика Коми включили в свои льготные перечни только один препарат (капреомицин) из 21 препарата, включенного в федеральный список. Санкт-Петербург включил в свой перечень два препарата, Республика Карелия – девять, Ленинградская и Архангельская области – по 13. Учитывая непростую ситуацию с этим социально значимым заболеванием, это крайне мало», — сообщил Эдуард Гаврилов.

Что касается препаратов для лечения заболеваний сердца, то Вологодская область включила в свой перечень всего пять из 44, Республика Коми – семь, Калининградская область и Санкт-Петербурга – по 10, Мурманская область — 12.

«Очевидно, что при таком подходе этим регионам будет проблематично добиться существенного снижения смертности от сердечных заболеваний. Приоритет при формировании льготных региональных перечней должен быть отдан препаратам из федерального перечня ЖНВЛП, поскольку цены на них фиксируются государством. Остальные же препараты регион может включать в свой перечень, исходя из возможностей своего бюджета», — подчеркнул Гаврилов.

В случае, если в том или ином регионе нет лекарств из списка ЖНВЛП, Гаврилов посоветовал пациентам обращаться в региональные органы управления здравоохранением или Росздравнадзора.

gmpnews