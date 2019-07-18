Boehringer Ingelheim приобретает Amal Therapeutics

Немецкая компания Boehringer Ingelheim 15 июля объявила о приобретении всех акций частной швейцарской биотехнологической компании Amal Therapeutics, специализирующейся на иммунотерапии злокачественных новообразований и первых представителях класса онкологических вакцин, полученных на ее технологической платформе KISIMA.

Основная вакцина Amal — ATP128, разработана для применения при IV стадии колоректального рака и должна вступить в клинические исследования в этом месяце. Boehringer Ingelheim планирует разработать новые методы лечения путем объединения своего портфеля по иммунологической онкологии с технологической платформой KISIMA.

Общая стоимость сделки может достичь 325 млн евро, включая 100 млн евро при достижении определенных коммерческих целей.

По материалам www.boehringer-ingelheim.com

apteka.ua