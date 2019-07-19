ГУП РО «Ростовоблфармация» сдает в аренду излишки площадей

Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Ростовоблфармация» (сеть «Аптеки Дона») объявило аукцион на право заключения долгосрочных договоров аренды двух помещений, которые находятся у него на праве хозяйственного ведения. Аукцион намечен на 9 августа. По одному из объектов недвижимости он проводится повторно.

С целью повышения экономической эффективности ГУП РО «Ростовоблфармация» готово сдать ряд невостребованных помещений в аренду сроком на пять лет. В настоящий момент речь идет о площадях, которые на протяжении долгих лет использовались организацией под аптеки. После проведения ремонта, модернизации бизнес-процессов и централизации производственного звена часть помещений оказалась невостребованной. Это комнаты общей площадью 43,6 кв. м на первом этаже здания на ул. Киргизская, 38 б, и 72,8 кв м. по ул. Волкова, 7, — под офис, магазин. В июне этого года помещения на улице Волкова уже выставлялись на аналогичный аукцион, однако он был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от потенциальных участников.

Государственные аптеки в других регионах также вынуждены идти по пути сдачи части не используемых ими помещений в аренду. Чаще всего это объясняется тем, что они достались им в наследство с советских времен, когда при каждом аптечном предприятии существовал производственный отдел, поэтому общие площади фармацевтических организаций были значительно больше, чем это требуется в наши дни. При этом коммунальные и налоговые платежи, связанные с недвижимыми «излишками», отвлекают значительные финансовые средства ГУП.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik