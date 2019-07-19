Закончено дело о торговле препаратами «Сиалекс» и «Али Капс»

Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела бизнесмена Игоря Воробья, руководителя предприятий, производивших и продававших препараты «Сиалекс» и «Али Капс», рекомендованные для усиления потенции.

В окончательной редакции Игорю Воробью предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст. 238 (производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст. 238.1 УК РФ (оборот фальсифицированных биологически активных добавок), пишет «Коммерсантъ». Защитники бизнесмена, воздержавшись по его просьбе от подробных комментариев, отметили, что сейчас они и господин Воробей изучают материалы расследования, составившие 200 томов. По словам одного из адвокатов, их доверитель свою вину не признает.

Учитывая, что основные следственные действия уже завершены, защита обжаловала очередное продление ареста господину Воробью, отмечая, что в случае перевода под домашний арест он никуда не скроется, а повлиять на показания свидетелей никак не может, потому что они есть в материалах уже законченного дела, но Мосгорсуд оставил его в СИЗО.

Как писал «ФВ», уголовное дело было возбуждено в июле 2017 г., тогда Следственный комитет проводил обыски в офисах «Панды» и ее компаний-контрагентов. Совместно с ФНС было установлено наличие согласованных действий между ООО «РИА Панда» и производителями ООО «Вис» и ООО «Вис Косметикс», которые привели к неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.

Неприятности у «РИА Панда» начались еще в 2015 г., когда Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ, а в 2016 г. Роспотребнадзор изъял из оборота ключевые бренды компании – «Сеалекс форте» и «Али Капс» и аннулировал регистрационные свидетельства на них. Тогда информация о нахождении в обороте фальсификата с содержанием незаявленной лекарственной субстанции тадалафил поступала от уполномоченных органов Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения, Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.

Елена Сидорова

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