«Евросервис» и «Мега Фарма» оспорили в суде обвинение ФАС в организации картеля

Арбитражный суд Москвы 5 июля 2019 года признал незаконными предписание и решение ФАС, инкриминирующие дистрибьюторам «Фирма Евросервис» и «Мега Фарма» создание картеля. Компании доказали, что их ситуация – исключение, так как они являются не обособленными операторами, а группой лиц, в которой больше 50% долей одной компании находится в управлении собственника другой.

ФАС России в феврале 2019 года признала компании «Фирма Евросервис» и «Мега Фарма» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Дистрибьюторов посчитали виновными в поддержании цен на 331 открытом аукционе, заказчиками которых выступали медучреждения из разных регионов РФ. Доход от участия в картеле, по оценкам ведомства, превысил 800 млн рублей.

Фармдистрибьюторы не согласились с выводами службы и в апреле 2019 года подали иск в Арбитражный суд Москвы. Компании настаивали, что являются группой лиц, а поэтому примененная ФАС часть статьи закона «О защите конкуренции» на них не распространяется.

В 2014 году владелец ООО «Мега Фарма» Ольга Рахманова по договору доверительного управления передала на пять лет «Фирме Евросервис» 60-процентную долю в уставном капитале своей компании. Это обстоятельство, по мнению истцов, выводит их из-под действия статьи об антиконкурентных соглашениях.

В ФАС настаивали, что договор доверительного управления долями не подпадает под эту законодательную норму, если нет нотариального заверения и записи о переходе права в ЕГРЮЛ. Но такой договор, как следует из решения арбитража, не является сделкой, направленной на отчуждение доли в уставном капитале, и может быть заключен в простой письменной форме.

Аналогичное разбирательство состоялось в 2017 году, когда УФАС по Москве обнаружило признаки картельного сговора между фармдистрибьюторами «БСС» и «АМТ» при госзакупках лекарств на 414 млн рублей. «БСС» оспорила решение УФАС в суде, настаивая, что «АМТ» подконтрольно «БСС» и фактически является его подразделением, а значит, компании составляют одну группу лиц и подпадают под исключение. Суд первой инстанции компании отказал, но в апелляции «БСС» решение УФАС удалось отменить.

По подсчетам Headway Company и Vademecum, «Евросервис» в 2016 году занял 9-е место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов лекарственного госзаказа с суммой контрактов 10,1 млрд рублей. Компания основана предпринимателями Игорем Кузнецовым и Александром Мининым. Сумма исполненных ЗАО «Фирма Евросервис» госконтрактов в 2017 году составила 8,09 млрд рублей, выручка – 21,8 млрд рублей. Аналогичные показатели ООО «Мега Фарма» – 1,05 млрд рублей и 1,2 млрд рублей.

Источник: Арбитражный суд Москвы

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