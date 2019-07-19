Росздравнадзор выявил источник поставок недоброкачественных лекарств в Подмосковье

Арбитражный суд Московской области оштрафовал в июле аптечную организацию ООО «Целитель», которая поставляла недоброкачественные лекарственные средства в клиники и аптечные пункты Подмосковья, говорится в сообщении территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области.

В апреле территориальным органом Росздравнадзора была проведена внеплановая проверка в отношении аптечной организации ООО «Целитель», изготовляющей и реализующей лекарственные средства, включая антибактериальные препараты.

В ходе проверки установлено, что сотрудники ООО «Целитель» занимались изготовлением лекарств в антисанитарных условиях, используя недоброкачественные и незарегистрированные на территории Российской Федерации фармацевтические субстанции. Качество изготовленных препаратов не проверялось, условия их хранения нарушены.

Организация привлечена Территориальным органом Росздравнадзор по г. Москве и Московской области к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений.

Арбитражным судом Московской области вынесено решение об уплате представителями ООО «Целитель» административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

gmpnews