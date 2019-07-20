Китай создаст инспекционные группы для обеспечения безопасности лекарственных препаратов

Китай создаст на центральном и провинциальном уровнях специальные инспекционные группы фармацевтических экспертов для усиления контроля и регулирования безопасности лекарственных препаратов, в том числе медицинского оборудования и лечебной косметики.

По заявлению, обнародованному Канцелярией Госсовета КНР в четверг, инспекционные группы, утвержденные органами контроля за лекарственными средствами, будут в соответствии с законом проверять, соответствуют ли утвержденным стандартам места исследования и производства лекарств и соответствующая деятельность, а также производить оценку риска в этой сфере.

В заявлении указывается, что создание механизма инспекционных групп на центральном и провинциальном уровнях будет завершено к концу 2020 года.

Больше усилий должно быть вложено в создание инспекционных групп по проверке вакцин и других лекарственных средств, могущих представлять риск, и инспекционные работы в этих сферах следует проводить еще более интенсивно.

В июне текущего года высший законодательный орган КНР принял закон о контроле вакцинных препаратов, предусматривающий строжайшее управление сферой путем создания системы надзора за всем процессом и ужесточения наказаний за производство и продажу поддельных или некачественных вакцин. Данный закон вступит в силу 1 декабря 2019 года.

russian.news