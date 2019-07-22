Роботы будут участвовать в производстве нового класса антибиотиков

Группа ученых из Манчестерского университета (Великобритания) воссоздала инженерным путем обычную кишечную бактерию для производства нового класса антибиотиков робототехническими методами, сообщает PharmaTimes.

Антибиотики, известные как поликетиды класса II, также естественным путем производятся почвенными бактериями; их антимикробные свойства необходимы современной фармацевтической промышленности для борьбы с инфекционными и онкологическими заболеваниями.

С производимыми естественным путем бактериями Escherichia coli работать очень трудно, поскольку они растут плотной массой, что несовместимо с роботизированными системами, используемыми в современных биотехнологических исследованиях. Группа ученых из Манчестерского университета перенесла механизмы производства поликетидов с почвенных бактерий на бактерии E. Coli и теперь этот класс антибиотиков стал доступным для более быстрого исследования.

В работе, результаты которой были опубликованы в журнале PLOS Biology, группа ученых под руководством Эрико Такано, профессора синтетической биологии, продемонстрировала потенциал данного подхода. Ученые открыли возможность производства химических соединений, ранее не встречавшихся в природе, путем объединения механизмов производства бактерий с ферментами растительного и грибкового происхождения.

Человеку может потребоваться целый год для производства и исследования десяти новых потенциальных антибиотиков, а новая роботизированная система может за это же время произвести тысячи антибиотиков. Это позволит во много раз сократить время, за которое новые антибиотики доходят до пациентов, а также оперативно реагировать на новые штаммы патогенных микроорганизмов и вспышки заболеваний.

Татьяна Кублицкая

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