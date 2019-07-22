В Новгородской области планируется построить фармпредприятие

18 июля члены Совета по улучшению инвестиционного климата рассмотрели инвестиционный проект, предусматривающий строительство предприятия по выпуску лекарственных средств на основе моноклональных антител.

Планируется, что завод будет построен в Ермолинском сельском поселении. Проекту предстоит пройти экологическую экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Новгородской области, инициатором и инвестором проекта выступают компания KGP Laboratories Limited и АО «Техноинвест сити». Для его реализации создана компания-резидент ООО «ВН-Фарм». Инвестор вложит 1,6 млрд руб.

Соглашение о реализации инвестпроекта правительство Новгородской области и ООО «ВН-Фарм» подписали в июне 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект представил генеральный директор ООО «ВН-Фарм» Александр Рудомазин.

По его словам, выпускаемая в Новгородском районе продукция будет соответствовать мировым стандартам, а используемое современное оборудование исключит вред для экологии.

Благодаря кооперации отечественных специалистов и представителей индийских компаний срок окупаемости проекта составит три года при вложении 1,6 млрд рублей инвестиций. На предприятии будет до 35 рабочих мест.

По словам Александра Рудомазина, создаваемая компания будет ориентироваться на внутренний рынок, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Со временем планируется перейти от выпуска полуготового продукта к производству по полному циклу.

Министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев рассказал, что налоговый эффект в региональный бюджет от создания нового производства к 2025 г. составит порядка 900 млн рублей.

Стоит отметить, что компания KGP Laboratories (UK) Limited и ООО «Псков Фарма» создают на территории ОЭЗ «Моглино» производство широкого спектра сильнодействующих лекарственных средств для лечения онкологических и других заболеваний.

На сайте ОЭЗ «Моглино» сообщается, что на первом этапе компания намерена построить комплекс по полному циклу производства противоопухолевых препаратов.

На втором этапе, с 2019 по 2020 год, запланировано строительство корпуса по производству активных фармацевтических субстанций. А на третьем этапе, с 2020 по 2021 год, – строительство корпуса по производству ветеринарных препаратов.

Елена Сидорова

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