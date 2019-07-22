Повысился спрос на исследования противоопухолевых препаратов

В ГК «Пробиотек» отмечают увеличение спроса на исследования препаратов для лечения онкологических заболеваний. За 2018-2019 гг. специалисты компании организовали и провели 12 исследований этой группы препаратов, что на 25% выше показателей предыдущих двух лет.

В общей структуре на долю противоопухолевых препаратов приходится 23% от всех исследований компании. Также высокий процент у противомикробных (20%) и сердечно-сосудистых средств (17%), далее следуют нейротропные препараты (12%), анальгетики (11%) и другие группы (17%).

«Клинические исследования противоопухолевых препаратов обладают особой важностью. Сегодня российский фармацевтический рынок сильно зависит от импорта, поэтому выход новых дженериков сделает лечение более доступным для российских пациентов», – отмечает Владимир Писарев, директор ГК «Пробиотек».

Лаборатория биоаналитической химии компании также расширила список валидированных методов анализа. Специалисты разработали две оригинальные методики и провели анализ образцов в рамках исследований биоэквивалентности противоопухолевых препаратов.

К июлю 2019 г. в лаборатории «Пробиотек» разработано и валидировано более 250 методов анализа.

Источник: ГК «Пробиотек»

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