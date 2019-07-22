Житель Томска пойдет под суд за изготовление и продажу стероидов на 2,2 млн рублей

Следственный отдел МВД России по Кировскому району Томска завершил предварительное расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в организации подпольной лаборатории по изготовлению анаболических стероидов и создании интернет-магазина для их последующей продажи. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Кировский районный суд.

Подозреваемому инкриминируются деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Наказание по указанным составам варьируется от штрафа в размере 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 8 лет.

«В квартире обвиняемого находилось лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления таблеток и жидких сильнодействующих веществ, упаковочный материал, фирменные наклейки, компоненты для производства анаболических стероидов, готовая к отправке продукция с голографическими наклейками», – говорится в официальном сообщении МВД.

По версии следствия, изготовленные в лаборатории медикаменты пересылались в Москву, а затем направлялись в различные регионы страны. Подозреваемый получал вознаграждение за реализацию препаратов на виртуальные счета, затем совершал с ними финансовые операции, легализовав таким образом более 2,2 млн рублей.

В марте 2019 года сотрудники московского управления ФСКН задержали двух женщин, подозреваемых в незаконной реализации сильнодействующих препаратов, применяемых для лечения ожирения. Наркополицейские изъяли у задержанных 80 кг капсул и таблеток, содержащих сибутрамин, и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ.

Источник: Министерство внутренних дел РФ

Фото: tomsk.ru

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