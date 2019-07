АКИТ: требование о доставке лекарств фармацевтами – заведомо невыполнимое условие Житель Томска пойдет под суд за изготовление и продажу стероидов на 2,2 млн рублей » В России зарегистрирован инновационный препарат для лечения ВИЧ Компания MSD (известная как Merck & Co. в США и Канаде) сообщает,

что 4 июня 2019г. Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат доравирин (международное непатентованное наименование) для лечения ВИЧ-1 инфекции в составе комбинированной антиретровирусной терапии. Доравирин относится к классу ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (ННИОТ) нового поколения c режимом приема 1 раз в сутки во время еды или натощак1. Эффективность и безопасность доравирина клинически показана в ходе крупных рандомизированных, многоцентровых исследованиях 3 фазы DRIVE-FORWARD2, DRIVE-AHEAD3, DRIVE-SHIFT4 у пациентов, инфицированных ВИЧ-1, как получавших, так и не получавших ранее антиретровирусную терапию. Марван Акар, генеральный директор MSD в России и странах ЕАЭС: «Расширяя портфель инновационной антиретровирусной терапии новыми разработками, компания MSD поддерживает профессиональное экспертное сообщество, а также пациентов в борьбе с ВИЧ. Сегодня я рад объявить о государственной регистрации препарата доравирин, который в ближайшее время станет доступен. Я уверен, что препарат откроет новые возможности для лечения ВИЧ-инфекции». Вот уже более 30 лет компания MSD неуклонно реализует научные исследования и открывает новые горизонты в области терапии ВИЧ. На сегодня в портфеле MSD представлены лекарственные препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ-инфекций, аутоиммунных воспалительных и респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других нозологий. В России компания MSD работает с 1991 года, концентрируя внимание на обеспечении доступности инновационных лекарств и вакцин, партнерстве с локальными производителями и ведущими медицинскими учреждениями, а также поддержке медицинского образования. gmpnews