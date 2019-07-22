АКИТ: требование о доставке лекарств фармацевтами – заведомо невыполнимое условие

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просит депутатов учесть предложения бизнеса при принятии закона об онлайн-торговле лекарствами. Об этом говорится в письме ассоциации на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В нем говорится, что АКИТ просит при рассмотрении учесть замечания и предложения компаний по вопросу онлайн-торговли лекарствами, а также включить в рабочую группу представителей ассоциации.

В письме указывается на ограничения законопроекта, в частности, по вопросу доставки.

«Законопроект устанавливает требование обязательного наличия фармацевтического или медицинского образования у специалистов, осуществляющих доставку препаратов. Более того, зона дистанционной торговли ограничена тремя городами федерального значения. Очевидная нехватка специалистов на фармрынке в совокупности с территориальным ограничением приведет к тому, что законопроект не достигнет цели повышения доступности лекарственных средств в отдаленных населенных пунктах и широкому кругу населения», – отмечается в письме.

По словам главы АКИТ Артема Соколова, доставка обычным курьером подходит для доставки лекарств.

«Фармацевт – это человек с особыми знаниями, наличием профильного образования и таких курьеров, чтобы покрыть потребности в доставке, просто на рынке нет в нужном количестве. Это заведомо невыполнимое условие, означающее запрет. В то время как доставка лекарств обычными курьерами, полностью эту проблему решает», – пояснил он свою позицию ТАСС.

Бизнес также отмечает, что контроль над оборотом рецептурных и безрецептурных лекарств в электронном виде может осуществляться эффективнее, чем в бумажном, в том числе благодаря маркировке.

Проект закона о внесении изменений в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом внесен в Госдуму в октябре 2017 г. и прошел первое чтение в декабре 2017 г. В настоящее время документ находится на доработке в Комитете Госдумы по охране здоровья.

Источник: ТАСС

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