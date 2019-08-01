Компания «Фармасинтез» доставила гуманитарный груз в г. Тулун

Компания «Фармасинтез» оказала гуманитарную помощь пострадавшим во время наводнения в Тулунском районе на общую сумму более миллиона рублей. В зону бедствия была направлена 40 футовая фура с новыми матрасами, подушками, одеялами, постельным бельем. Помощь получили более двухсот человек из наиболее пострадавших во время паводков населенных пунктов. Из них более ста человек – дети.

«Фармасинтез» – социально-ответственная компания и мы не могли остаться в стороне от большой беды. Мы связались с мэром Тулуна Юрием Владимировичем и спросили, как лучше помочь людям. Оказалось, что многим не на чем спать. Матрасы, постельное белье, подушки, одеяла – все утонуло, испортилось. Купили все необходимое у местных производителей, под завязку загрузили большую фуру и отправили в Тулун. Там люди уже ждали, с разгрузкой нам помогли волонтеры и сотрудники местной администрации, за что им огромное спасибо! Повезло, что успели до второй волны бедствия заехать в город, — рассказал исполнительный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский.

Также компания «Фармасинтез» готова оказать содействие в трудоустройстве гражданам, пострадавшим в результате ЧС. Информация об актуальных вакансиях доступна на сайте pharmasyntez.com, либо в министерстве труда и занятости Иркутской области или Центре занятости города Тулуна.

ГК «Фармасинтез» – один из крупнейших российских фармпроизводителей, входит в тройку наиболее динамично развивающихся отечественных фармкомпаний. Специализируется на разработке и производстве противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих и гормональных препаратов, антибиотиков. В структуру группы компаний входят пять современных высокотехнологичных заводов по всей России. Основные производственные мощности и головной офис компании расположены в г. Иркутске.

gmpnews