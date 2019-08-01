Лекарственное страхование — самое эффективное решение вопроса лекарственного обеспечения

Актуальным и эффективным назвал депутат Госдумы Борис Менделевич поручение Президента России Владимира Путина, согласно которому Правительству необходимо проанализировать существующие в регионах списки льготных лекарств и при необходимости выделить на их закупку дополнительные средства. Сейчас эти перечни полностью совпадают лишь в 7 из 85 российских регионов — остальным, как следует из поручения, правительство выделит из федерального бюджета средства на закупку недостающих препаратов.

Менделевич пояснил, что на сегодняшний день в России существуют 4 перечня льготных лекарственных препаратов. Первый, основной, список жизненно необходимых и важнейший лекарственных препаратов. Он прежде всего необходим для контроля цен со стороны государства. Второй – федеральные льготы, третий – региональные системы льгот, а четвертый – список препаратов, на которые можно получить налоговый вычет. Часто эти списки могут дублировать друг друга.

Депутат считает, что самым эффективным решением вопроса лекарственного обеспечения будет переход к системе лекарственного страхования. По его мнению, нововведение повысит доступность лекарств, а также позволит систематизировать списки льготников и льготных препаратов.

В настоящий момент система устроена так, что список льготных препаратов от региона к региону разнится. Соответственно, врачи, действуя по единому протоколу, вынуждены менять систему лечения только для того, чтобы пациент смог получить бесплатные лекарства. Тогда встает вопрос, насколько уход от единого протокола влияет на систему и эффективность лечения и выздоровления пациента, задается вопросом парламентарий.

Приводя в пример опыт зарубежных стран, Менделевич отмечает, что там пациент по рецепту приобретает лекарство в аптеке, а государство возвращает ему референтную стоимость. Данная система позволяет как регулировать цены на лекарства, так как разницу между референтной ценой и стоимостью препарата оплачивает сам пациент.

gmpnews