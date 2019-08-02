13 человек на место – конкурс на специальность «фармация» в Чувашском госуниверситете

По итогам текущей приемной кампании в вузы в Республике Чувашия в числе наиболее востребованных и популярных среди абитуриентов оказалось направление «фармация» на химико-фармацевтическом факультете Чувашского госуниверситета. Конкурс на одно бюджетное место (а всего их в этом году 28) составил 13 человек.

В общей сложности в вузах субъекта поступающим было предоставлено 3171 бюджетное место. По целевому приему будут обучаться 484 выпускника школ. Конкурс в Чувашском государственном университете – один из самых высоких в регионе: 8,2 человека на место, тогда как в среднем по республике – 5,8.

Химико-фармацевтический факультет Чувашского государственного университета был основан в 1967 году и сегодня является одним из ведущих в структуре вуза.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik