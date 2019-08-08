Квартальный объем продаж Teva превысил прогнозы

Во II квартале 2019 г. объем продаж израильской фармацевтической компании Teva («Тева») сократился на 8% и составил 4,3 млрд долл. против ожидаемых 4,25 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный убыток увеличился с 241 млн до 689 млн долл.

Как отметил исполнительный директор Teva Каре Шульц, оптимизация продуктового портфеля и новые лончи позволили стабилизировать дженериковый бизнес в Северной Америке. Кроме того, выше ожидаемых оказались продажи препарата Copaxone. Также устойчивый рост показал объем продаж препарата Austedo.

Руководитель Teva подчеркнул, что компания принимает меры для достижения роста продаж препарата Ajovy в США и довольна результатами недавнего лонча в Европе.

Ранее Teva объявила об отставке финансового директора Майкла МакКлеллана.

Квартальный объем продаж в Северной Америке сократился на 8% и составил 2,1 млрд долл. Высокие показатели по препаратам Ajovy, Austedo, Qvar и подразделения Anda позволили частично компенсировать снижение показателей по препаратам Copaxone, Treanda/Bendeka и ряду других специализированных продуктов.

В США объем продаж сократился на 10% – до 1,9 млрд долл.

Продажи дженериков в США составили 946 млн долл., что соответствует показателю за II квартал 2018 г. На лончи новых продуктов негативно повлияла динамика рынка, в т.ч. снижение цен.

Объем продаж Copaxone в Северной Америке упал на 41% – до 274 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции в США. Между тем, этот показатель превысил прогнозы аналитиков (218 млн долл.).

В Европе квартальный объем продаж снизился на 11% и составил 1,2 млрд долл., в основном, за счет сокращения продаж препарата Copaxone из-за дженериковой конкуренции и прекращения деятельности совместного предприятия с компанией Proctor & Gamble («Проктор энд Гэмбл»). Лончи новых дженериков позволили частично нивелировать потери.

Продажи дженериков в Европе сократились на 7% – до 844 млн долл.

Показатель по препарату Copaxone в Европе снизился на 24% – до 107 млн долл., что ниже прогнозов аналитиков (114 млн долл.). В компании это объясняют появлением дженериков.

На международных рынках квартальный объем продаж сократился на 6% и составил 741 млн долл., что объясняется снижением продаж в Китае. При этом отмечается рост объема продаж в России.

Квартальный объем продаж препарата Austedo вырос на 117% – до 96 млн долл.

Показатель по препарату Ajovy составил 23 млн долл.

По прогнозу Teva, в 2019 г. объем продаж составит 17–17,4 млрд долл., прибыль на акцию – 2,20–2,50 долл. Аналитики ожидают прибыль на акцию 2,37 долл. при объеме продаж 17,1 млрд долл.

Как говорится в сообщении Teva, во II квартале 2019 г. компания зарезервировала 464 млн долл. на судебные издержки, связанные, в основном, с расследованием в США относительно маркетинга опиоидных препаратов. При этом Teva не признает свою вину.

Илья Дугин

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