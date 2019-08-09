Компания «Биннофарм» подтвердила статус промышленного комплекса Москвы

Фармкомпания «Биннофарм» (ГК Alium, объединяющая фармацевтические активы АФК «Система») будут предоставлены налоговые преференции в связи с подтверждением статуса промышленного комплекса.

«Статус промышленного комплекса присваивается московским предприятиям, отвечающим определенным критериям, среди которых – значительные инвестиции в экономику города, создание определенного количества рабочих мест, высокая заработная плата сотрудников и др. АО «Биннофарм» соответствует указанным критериям – инвестиции в предприятие в 2018 г. составили более 376 млн руб., на производстве создано 253 рабочих места со средней заработной платой более 95 тыс. руб. Благодаря новому статусу производитель получит поддержку Правительства Москвы в виде налоговых льгот и пониженных ставок на аренду земли и сможет вкладывать еще больше средств в развитие собственного фармацевтического производства на территории Москвы. На данный момент 49 предприятий в столице имеют статус промышленного комплекса», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Статус промышленного комплекса позволяет сократить:

Налог на прибыль – 12,5% в части региональной доли вместо 17%;

Налог на имущество – 50% от исчисленной суммы;

Земельный налог – оплачивается 20% от суммы исчисленного;

Арендную плату за землю 0,3% от кадастровой стоимости участка (на 80% ниже базовой).

Общая экономия промышленных комплексов на обязательных платежах составляет 26%.

Сегодня статусом промышленного комплекса обладают 49 московских предприятий, в том числе Московская фармацевтическая фабрика, ООО «Медицинский научно-производственный комплекс «БИОТИКИ», ООО «Сервье Рус», ООО «МАКИЗ-ФАРМА».

В начале августа сообщалось, что ФГУП «Московский эндокринный завод» подтвердил статус промышленного комплекса.

Источник: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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