Заявление мировых регуляторов о борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опубликовала релиз Международной коалиции регуляторных ведомств по лекарственным средствам (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities — ICMRA) о борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (AMR).

В настоящее время ICMRA объединяет глав 29 ведомств, регулирующих обращение лекарственных средств, из всех регионов мира. Росздравнадзор является членом ICMRA с 2016 года. Всемирная организация здравоохранения является наблюдателем и тесно сотрудничает с ICMRA. Регуляторные ведомства — члены ICMRA признают важную роль в обеспечении доступности для пациентов безопасной, эффективной, высококачественной медицинской продукции, необходимой для здоровья и благополучия человека, и поддерживают эффективные регуляторные процессы, гарантируя при этом, что польза медицинской продукции превышает связанные с ее применением риски.

IMCRA призывает лидеров отрасли увеличить свои коллективные инвестиции в исследования и разработки. Существует острая необходимость в новых противомикробных препаратах, которые будут работать при сбое всех других вариантов, в альтернативах противомикробным препаратам, позволяющим свести их использование к минимуму, и в диагностических продуктах, обеспечивающих разумное и надлежащее использование.

IMCRA также призывает к продолжению исследований по всем аспектам AMR, включая постоянный мониторинг эффективности существующих противомикробных препаратов и проведение активного наблюдения за возникающей устойчивостью к противомикробным препаратам.

Как сообщается в релизе, бездействие в сфере AMR приведет к 2050 году к экономическому ущербу в 100 трлн долларов США и потере 10 млн жизней во всем мире ежегодно.

gmpnews