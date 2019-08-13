Андрей Исаев: нельзя допустить, чтобы аптекам было совсем невыгодно продавать некоторые лекарства

Вопрос о введении фиксированной наценки на лекарства является сложным и дискуссионным и нуждается в дополнительной проработке. Так глава межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств Андрей Исаев прокомментировал ТАСС публикации в СМИ о том, что парламентарии намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибьютора.

По его словам, этот вопрос нуждается в дополнительном обсуждении, поскольку у аптек есть аргументы: значительная часть лекарств входит в Перечень ЖНВЛП и уже имеет фиксированную как цену, так и наценку.

«Поэтому мы не можем допустить, чтобы аптекам вообще стало невыгодно продавать некоторые виды лекарств», – сказал г-н Исаев, повторив, что «здесь нет готового решения».

При этом депутат отметил, что сейчас аптечные сети являются фактически монополистами рынка, и уточнил, что, по экспертным оценкам, в 2018 г. более 50% лекарств было продано через 10 аптечных сетей. При этом их деятельность не регулируется законодательством, отсутствует само понятие «аптечная сеть», констатировал он.

«Хотя сети есть, существуют даже ассоциации сетей. Поэтому ограничения, которые мы вводили для торговых сетей, на них не распространяются, и (аптечные) сети используют преимущества своего монопольного положения по отношению к производителям», – сказал г-н Исаев.

В связи с этим готовится ряд поправок, которые «ограничат возможности аптечных сетей, в частности, размеры бонусов, которые они могут брать», подтвердил Исаев. Также сети будут обязаны «предлагать разные по ценовому сегменту лекарства c одним и тем же действующим веществом (если они есть на рынке)».

«Мы договорились, что эти инициативы будут готовы к сентябрю в виде уже готовых законопроектов, после этого соберем «круглый стол» или парламентские слушания, где подробно их обсудим, и уже в осеннюю сессию хотим начать процесс их принятия», – заключил он.

Источник: er-duma.ru

Фото: er-duma.ru

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