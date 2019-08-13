Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Межфракционная группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств подготовила новую версию технического задания по регулированию деятельности аптек. Из документа следует, что депутаты намерены изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства.

Речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска.Документ предусматривает ограничения и маркетинговых бонусов от производителей, по аналогии с торговыми сетями. Но окончательный порог будет определен не раньше осени.

Впрочем, депутаты решили дать некоторые поблажки фармритейлерам. В новой версии техзадания снижены ограничения по максимально допустимой доле на рынке одной аптечной сети. Так, предполагается запретить осуществление деятельности в случае, если в субъекте РФ доля компании превышает 35%, а в стране – 15%, а не 10% и 3% соответственно, как предполагалось в первоначальной версии техзадания, разработанной весной 2019 г. Таким образом, в федеральном масштабе ограничения коснутся только аптечного союза АСНА, объединяющего более 8 тыс. аптек.

Более мягкие ограничения предусмотрены и для фармдистрибьюторов. Так, если ранее предполагалось ограничить их доли в субъекте РФ и стране в целом до 15% и 5% соответственно, то теперь – до 35% и 20%. По итогам первого квартала 2019 г. доли крупнейших фармдистрибьюторов в России — «Пульса», «Протека» и «Катрена» – составили 15,1; 15 и 14,7%.

Депутаты также намерены обязать аптеки предоставлять не менее 50% витринной площади российским лекарствам, а их сотрудников – информировать покупателей о наличии дешевых аналогов.

Источник: «Коммерсантъ»

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