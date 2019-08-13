Японская Daiichi Sankyo зарегистрировала в США препарат против редкой опухоли

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило препарат Turalio (pexidartinib) японской Daiichi Sankyo для лечения редкого онкологического заболевания – симптоматической теносиновиальной гигантоклеточной опухоли. Распространенность диагноза на 1 млн человек – 30,3 случая для локализованной формы заболевания и 8,4 случая при диффузной форме.

Turalio – одна из ключевых разработок в онкологическом портфеле Daiichi Sankyo. В 2017 году компания отчитывалась о проведении III фазы рандомизированного многоцентрового клинического исследования в Европе и США среди пациентов с синовиальной гигантоклеточной опухолью сухожилия. В итоге удалось достичь уменьшения размера опухоли у 38% пациентов. КИ препарата продолжаются, в том числе разработчики изучают его эффективность в комбинациях с другими противоопухолевыми средствами.

Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль – местно-агрессивное доброкачественное опухолевое образование, которое располагается вблизи суставов и приводит к ограничению функции конечности, снижению качества жизни, а нередко – к инвалидизации.

Основным методом лечения является резекция в пределах здоровых тканей, однако частота местных рецидивов, особенно у пациентов с диффузным типом заболевания, достигает 30%, пояснили Vademecum в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Стоимость хирургического лечения заболевания варьируется в пределах 50–100 тысяч рублей (без реконструктивного этапа), но может достигать 500–700 тысяч рублей в случае необходимости реконструктивного вмешательства или назначении таргетной терапии. В настоящее время в клинической практике применяются такие таргетные препараты, как иматиниб, сунитиниб, сорафениб.

Pexidartinib в НМИЦ оценивают как один из перспективных препаратов для терапии пациентов с массивным распространением теносиновиальной гигантоклеточной опухоли.

Daiichi Sankyo – глобальная фармкомпания, основанная в Японии. В штате компании работает более 15 тысяч сотрудников. Дженерики и оригинальные разработки Daiichi представлены в 20 странах мира. До 2025 года компания обещает представить, помимо Turalio, еще шесть противоопухолевых разработок. Выручка Daiichi в 2018 году составила $8,8 млрд, операционная прибыль – $794,9 млн.

В марте 2019 года Daiichi Sankyo заключила соглашение о продаже AstraZeneca глобальных эксклюзивных прав на реализацию разработанного японской компанией онкопрепарата DS-8201 (trastuzumab deruxtecan) за $6,9 млрд. Trastuzumab deruxtecan разработан на основе Герцептина (трастузумаб) – блокбастера швейцарской Roche. По заявлению исполнительного директора AstraZeneca Паскаля Сорио, DS-8201 может стать прорывным средством для лечения рака молочной железы и желудка, а также имеет потенциал в таргетной терапии рака легких.

Источник: Daiichi Sankyo

Фото: japantimes.co.jp

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