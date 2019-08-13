О единообразном применении понятия «уполномоченное изготовителем лицо»

Опубликовано Распоряжение ЕЭК №136 от 06.08.2019 о проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте решения Евразийского межправительственного совета «О единообразном применении понятия «уполномоченное изготовителем лицо» в отношении лиц, уполномоченных иностранным изготовителем». Документ опубликован 9 августа 2019 г. на портале docs.eaeunion.org.

Как указано в Распоряжении, документ вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте ЕАЭС.

Согласно информации, представленной в документе, заявителем при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС может являться только то уполномоченное иностранным изготовителем лицо, определенное в абзаце 28-ом пункта 2 протокола о техническом регулировании в рамках ЕАЭС (приложение №9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), которое осуществляя действия от имени изготовителя, выпускает эту продукцию в обращение и несет ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Уполномоченное иностранным изготовителем лицо, выступающее заявителем при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС, или изготовитель этой продукции может предоставить копии документов об оценке соответствия серийно выпускаемой продукции импортеру (импортерам) для целей подтверждения соблюдения мер технического регулирования путем оформления доверенности или заключения договора в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.

При этом ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС, выпущенной в обращение импортерами, несет уполномоченное иностранным изготовителем лицо, указанное в документах об оценке соответствия в качестве заявителя, либо импортер, если такая ответственность установлена в договоре между импортером и иностранным изготовителем.

gmpnews