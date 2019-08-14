Банк «Санкт-Петербург» заключил мировое соглашение с «РИА «Панда»» по иску на 335 млн рублей

Банк «Санкт-Петербург» и фармацевтическая компания «РИА «Панда»» заключили мировое соглашение, по условиям которого предприятие должно выплатить кредитной организации 322 млн рублей.

Ранее, в ноябре прошлого года, банк подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти исковое заявление с требованием взыскать с ООО «Фармацевтическая компания «РИА Панда»» более 335 млн руб. в качестве задолженности по кредиту, выданному в 2016 году. При этом в материалах дела не указывалось, с кем именно и на какую сумму был заключен договор. В качестве третьего лица в деле фигурировало ООО «Набисс». Позднее, в январе 2017 года банк «Санкт-Петербург» заключил с «РИА «Панда»» договор поручительства по выданному кредиту.

В январе этого года сообщалось, что завод фармацевтического производителя «РИА «Панда»» — ООО «Завод имени академика В. П. Филатова» (был запущен в Гатчинском районе Ленобласти в 2015 году) получил банкротный иск AO «ЮниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.». Сумма исковых требований составила 766,05 млн руб. В отношении «РИА «Панда»» была введена процедура наблюдения.

kommersant