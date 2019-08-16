Саранский «Биохимик» с начала года зарегистрировал порядка 30 новых лекарств

По итогам первого полугодия объемы производства саранского фармацевтического завода АО «Биохимик» выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., прибыль от продаж – почти на 5%, а производительность труда – на 26%.

За семь месяцев текущего года предприятие получило регистрационные удостоверения на 27 препаратов различных форм. До конца года регистрацию пройдут еще около 15 препаратов.

На базе вводимых в эксплуатацию в ноябре этого года производственных мощностей (представленных пятью цехами) планируется выпускать не менее 11 наименований готовых ЛП и трех видов активных фармацевтических субстанций.

В настоящее время на разных этапах разработки и освоения находятся 150 препаратов разных фармгрупп, в числе которых антибиотики пятого поколения.

Екатерина Погонцева

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