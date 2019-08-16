В Татарстане хотят наладить выпуск томографов совместно с китайским инвестором

Китайская компания MinFound Меdical System рассматривает возможность локализации производства томографов в Татарстане. Объем инвестиций может составить от 1 до 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского кластера «ФармМедПолис».

«ФармМедПолис» сделал инвестору предложения по локации и преференциям, которые не раскрываются. При успешном завершении переговоров стороны готовы подписать меморандум.

Китайский производитель оборудования для выполнения компьютерной томографии, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии имеет пять заводов в Китае и R&D центр в США. В планах – открытие производственных площадок в Индии, Египте и России.

В прошлом году на ежегодной конференции Общества радиологов Северной Америки в Чикаго, в которой приняли участие около 50 китайских производителей, представитель CEO MinFound Меdical System отметил, что миссия его компании – вносить позитивные изменения в международную индустрию радиологии и делать китайские бренды влиятельными на мировой арене.

Екатерина Погонцева

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