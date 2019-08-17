Novartis лицензирует препарат для лечения ультраредкого генетического заболевания

Компания Novartis («Новартис») заключает лицензионное соглашение и договор о проведении исследований с Pharming group («Фарминг Груп») в отношении препарата для лечения ультраредкого заболевания; цена сделки превышает 20 млн долл., сообщает In-Pharma Technologist.

По условиям соглашения Pharming будет сотрудничать с Novartis в исследовании и коммерциализации разрабатываемого последней экспериментального низкомолекулярного препарата CDZ173, ингибитора дельта-изоформы фосфоинозитид-3-киназы, для лечения пациентов с синдромом активации фосфоинозитид-3-киназы δ.

Специализированная фармацевтическая компания Pharming, основой деятельности которой является создание препаратов для лечения редких заболеваний, заплатит Novartis 20 млн долл. в виде аванса. Последняя также имеет право на получение выплат по итогам регистрации. коммерциализации препарата и роялти с чистой выручки от продаж.

На настоящий момент Novartis завершила все доклинические и клинические исследования и продолжит проведение регистрационного исследования, а также дополнительного открытого КИ.

Pharming будет сотрудничать с Novartis в наборе субъектов в продолжающееся КИ. После одобрения препарата-кандидата регуляторами Pharming осуществит коммерциализацию CDZ173 с использованием существующей коммерческой инфраструктуры в США и ЕС.

Татьяна Кублицкая

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