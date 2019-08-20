В России зарегистрирован препарат Эпклюза® для лечения хронического гепатита С

Фармацевтическая компания Gilead Sciences объявляет о регистрации в России препарата Эпклюза® (велпатасвир + софосбувир) для лечения хронического гепатита С (ХГС) у взрослых пациентов. Решение о выдаче регистрационного удостоверения было принято Министерством здравоохранения 8 августа 2019 года.

«Такие современные противовирусные препараты прямого действия как Эпклюза обладают рядом преимуществ по сравнению со стандартными схемами лечения, – поясняет Игорь Никитин, директор Лечебно-реабилитационного центра Министерства здравоохранения. – Препарат Эпклюза в клинических исследованиях продемонстрировал высокую эффективность независимо от генотипа вируса гепатита С и стадии фиброза печени, что сегодня подтверждено и обширной реальной клинической практикой во всем мире. Важно отметить, что Эпклюза предлагает универсальный режим в одной таблетке для однократного приема в день в течение 12 недель для большинства пациентов с гепатитом С. Появление этого препарата расширит доступ к современной терапии для российских пациентов, предоставив им качественное и эффективное решение».

Эпклюза® – комбинированный противовирусный препарат прямого действия, в состав которого входят два компонента, препятствующих репликации вируса: ингибитор РНК зависимой РНК полимеразы NS5B вируса гепатита С софосбувир и ингибитор NS5A протеина ВГС велпатасвир.

Препарат Эпклюза® обладает пангенотипической активностью, эффективно воздействуя на все генотипы вируса гепатита С. Эффективность и безопасность препарата Эпклюза® были изучены в исследованиях ASTRAL-1, ASTRAL-2 и ASTRAL-3 с участием пациентов с генотипом 1, 2, 3, 4, 5 или 6 ВГС, , которые получали режим в одной таблетке Эпклюза® в течение 12 недель. Из 1035 пациентов, в числе которых были и пациенты с неудачным опытом предшествующей терапии, и пациенты с циррозом печени, 98% достигли излечения. Сопоставимые результаты были продемонстрированы и в группе пациентов с ко-инфекцией ВИЧ-ВГС (исследование ASTRAL-5)5. Кроме того, препарат Эпклюза® в комбинации с рибавирином подтвердил свою эффективность и у пациентов с декомпенсированным циррозом, для которых выбор терапевтических возможностей ограничен.

«Высокий уровень заболеваемости хроническим гепатитом С в России – не только социальная проблема. Вирус поражает значительную долю людей трудоспособного возраста, нанося таким образом и существенный экономический ущерб. Надеемся, что регистрация нового препарата в России поможет пациентам, нуждающимся в неотложном начале терапии, взять под контроль это угрожающее жизни заболевание и достигнуть полного избавления от вируса», – отметил Игорь Рукавишников, генеральный директор Gilead Russia.

gmpnews