Alcon планирует вывести на рынок США контактные линзы из нового материала

Компания Alcon («Алкон») объявила о планах вывода на рынок США одноразовых контактных линз Precision1, изготовленных из нового материала, сообщает FierceBiotech.

Контактные линзы Precision1 изготовлены из силикон-гидрогеля, на 51% состоящего из воды. Этот материал, получивший название verofilcon A, удерживает на поверхности постоянный слой влаги для защиты слезной пленки глаза. В состав линз также входит компонент, защищающий глаза от вредных ультрафиолетовых лучей типа A и B.

В заявлении генерального директора Alcon Дэвида Эндикотта говорится, что контактные линзы Precision1 созданы для обеспечения длительной зрительной эффективности у людей, которые носят линзы с раннего утра до позднего вечера.

В марте с.г. линзы Precision1 были выведены на рынки Австралии и Новой Зеландии.

Татьяна Кублицкая

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