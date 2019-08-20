Аптечная сеть «Оптима» купила московскую «Диасфарм»

Московская сеть «Оптима» пополнилась восемью аптеками за счет приобретения «Диасфарм», сообщил Vademecum генеральный директор «Оптимы» Араик Оганесян.

Сделка была безденежной, сеть выкуплена с имеющимися долгами, которые на момент покупки достигли 100 млн рублей, уточнил Араик Оганесян.

«Оптима» заняла 153-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года с выручкой в 622 млн рублей. На конец года сеть насчитывала 28 точек.

«Диасфарм» попала на 189-ю строчку рейтинга с выручкой в 419 млн рублей, полученных от девяти аптек. ООО «Диасфарм» до сделки принадлежало Нателле Никоновой и Ирине Цаликовой.

Фото: yandex.ru

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