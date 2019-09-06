Управлять «Омским лекарством» будет экс-директор «Новгородфармации»

4 сентября контракт с директором ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» Игорем Богдашиным (сеть «Госаптека») расторгнут по соглашению сторон. Он руководил аптечной сетью более четырех лет, выведя госпредприятие в лидеры по производству СТМ.

Выручка компании за эти годы значительно выросла и в 2018 г. составила 1,81 млрд руб. Сеть развивала различные мотивационные программы для сотрудников: недавно руководство ввело доплаты для тех, кто воспитывает несовершеннолетних детей.

Решение об освобождении руководителя от должности было принято 4 сентября советом директоров.

Госсеть возглавил Сергей Ловейкин, до этого пять лет руководивший «Новгородфармацией», которая включает в себя 70 аптек в Новгородской, Ярославской и Ленинградской областях. Основной владелец сети – ООО «Управляющая компания «Кузбасс-Макслевел». Ее учредители известны своим интересом к госактивам. В связи с этим многие участники рынка связывают смену менеджмента с предпродажной подготовкой сети.

Ольга Коберник

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