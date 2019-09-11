«Сервье» представит уникальные программы для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Российский национальный конгресс кардиологов состоится в Екатеринбурге 24-26 сентября.

В рамках мероприятия, которое признано самым влиятельным профессиональным объединением врачей-кардиологов, будут представлены международные и всероссийские программы для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, разработанные генеральным партнером конгресса — компанией «Сервье».

По оценкам ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ежегодно в мире умирает около 18 млн. человек. В России ССЗ занимают первое место в структуре общей смертности населения, и составляют около 60%.

При этом большинство летальных исходов от ССЗ можно предотвратить. На это нацелен национальный проект, утвержденный Президентом РФ, который призван значительно снизить уровень смертности уже к 2024 году. Это и является главной целью информационно-образовательных программ компании «Сервье».

В рамках конгресса компания проведет три симпозиума, в которых поднимет темы правильного питания при ССЗ, важных аспектов контроля за артериальным давлением разных возрастных групп. Эксперты также расскажут о необходимости персонализированного подхода к пациентам с ишемическими заболеваниями сердца.

Кроме традиционного взаимодействия с медицинским сообществом, «Сервье» активно развивает взаимоотношения с пациентами. Так называемая стратегия Patient in, то есть деятельность для пациента и вместе с пациентом, остается одним из главных приоритетов для компании.

В России «Сервье» реализует информативно-образовательные программы по профилактике ССЗ и популяризации здорового образа жизни.

Первая – «Узнай Больше о Стенокардии» разработана рабочей группой по сердечно-сосудистой терапии Европейского общества кардиологов (ESC) и Российским кардиологическим обществом (РКО) при поддержке компании «Сервье». Программа включает в себя информационные материалы о заболевании и рекомендации по образу жизни. Также в состав информационных материалов включена визуально-аналоговая шкала (ВАШ) для измерения степени интенсивности симптоматики стенокардии.

Первые материалы были представлены на VII Международном образовательном форуме «Российские дни сердца», который прошел в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Программа получила положительный отклик врачебного сообщества. В рамках российского конгресса кардиологов будут представлены новые листовки «Узнай Больше о Стенокардии».

Вторая программа, которая носит название «Один День пациента с ИБС» предназначена для пациентов со стенокардией. С помощью информационных материалов пациент сможет сформировать алгоритм максимально продуктивного диалога с врачом во время приема, а врачу даст возможность оптимизировать время приема с учетом достижения основных целей лечения для данного конкретного пациента.

Наконец, третий большой проект — #Потомучтотакнадо инициирован и реализуется Международным обществом гипертонии (МОГ) в партнёрстве с «Сервье» в онлайн-пространстве, в частности в Instagram. Его цель — любыми доступными способами напоминать о таких важных вещах, как контроль артериального давления. Это, прежде всего, обращение к молодым людям с призывом заботиться о своих родителях, которые в детстве проявляли заботу о них, своих детях, повторяя категоричное «потому что так надо». Теперь самим детям пришло время напомнить родителям о необходимости задуматься о своём здоровье, и настоять на том, чтобы они начали измерять и контролировать своё давление.

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