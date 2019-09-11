Американский суд сохранил права на SALAGEN® за SpePharm до апреля 2026 года

SpePharm AG, дочерняя компания Norgine BV, объявила, что Окружной суд Соединенных Штатов по штату Делавэр вынес решение в ее пользу и согласился с представленными аргументами в споре компании с японской Eisai Inc. за лицензионные права на SALAGEN® (гидрохлорид пилокарпина). Судья Ричард Эндрюс поддержал позицию SpePharm, посчитав, что руководство фирмы правильно воспользовалось пунктом соглашения о продлении лицензионного соглашения на препарат в 49 странах, и закрепил права на SALAGEN® за SpePharm до апреля 2026 года.

Eisai Inc. ранее объявила о своем намерении прекратить действие эксклюзивных лицензированных прав SpePharm AG на SALAGEN®, препарат, используемый для лечения сухости во рту, вызванной лучевой терапией при раке головы и шеи, а также для лечения сухости во рту и сухих глаз у лиц с синдромом Шегрена. Вскоре японская компания подписала соглашение о продаже глобальных прав на SALAGEN® Advanz Pharma Corp.

Выступая от имени SpePharm, Питер Стейн, генеральный директор Norgine, заявил:

«Мы удовлетворены тем, что суд согласился с позицией SpePharm и утвердил за нами права на продажу и маркетинг препарата SALAGEN® во благо пациентов. Мы разочарованы, что нам пришлось прибегнуть к услугам суда в нашем споре с Eisai, но тем самым нам удалось подтвердить, что SpePharm будет энергично защищать свои права всеми подходящими средствами».

gmpnews