Американцы доверяют фармотрасли меньше, чем ресторанному бизнесу

Фармпромышленность не пользуется уважением у американцев, занимая последнее, 25-е, место в рейтинге доверия. Негативно отрасль оценивают 58% жителей США, положительно — всего 27%. Коэффициент доверия составляет –31. Таковы данные исследования Института Гэллапа.

Фармацевтическая отрасль в глазах американцев опустилась в рейтинге доверия ниже, чем федеральная власть, которая занимала последнюю строчку с 2011 по 2018 г. Кроме фармотрасли жители США негативно относятся к индустрии рекламы и связей с общественностью, индустрии здравоохранения в целом и федеральному правительству.

Наиболее высокой степенью доверия у американских граждан пользуются ресторанный бизнес, компьютерная индустрия, а также сельскохозяйственный сектор. Кроме того, в верхней части рейтинга доверия расположились туристический бизнес, бухгалтерское дело, автопром, розничный бизнес, недвижимость, банковская сфера, индустрия электро- и газоснабжения, а также спортивная индустрия.

Рейтинг доверия фармотрасли никогда еще не был таким низким с 2001 г., когда Институт Гэллапа впервые провел исследования. За последние 19 лет лишь немногим бизнесам «удавалось» опускаться ниже нынешнего отрицательного коэффициента доверия к фарме.

Илья Дугин

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