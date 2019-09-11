В Северной Осетии ученые исследуют горные районы в поисках нового материала для фармотрасли

Специалисты лаборатории пищевой микробиологии и биотехнологии Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова приступили к созданию Атласа микроорганизмов горных территорий Северного Кавказа. По мнению ученых, в данных биотопах сосредоточено огромное количество ранее не исследованных бактерий и дрожжей, которые могут представлять интерес для фармацевтической и пищевой промышленностей и биотехнологии в целом.

«На данном этапе идет активный сбор материала, – рассказал «ФВ» инициатор проекта, заведующий лабораторией пищевой микробиологии и биотехнологии СОГУ Геннадий Качмазов. – Исследования сконцентрированы на микрофлоре пчелиных ульев, растительности альпийских лугов, в частности, дикорастущем хмеле, и горных осетинских сырах. Собранные образцы направляются в Государственный НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», где им оформляют генетические паспорта. Сейчас эту стадию проходят порядка 100 образцов».

В прошлом году студенты успешно защитили два диплома на базе полученного материала.

Добавим, что в будущем году ВУЗ намерен открыть ординатуру по направлению «фармацевтическая технология». Соответствующие документы сейчас находятся на стадии оформления.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik