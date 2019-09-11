Mallinckrodt продает BioVectra за 250 млн долларов

Британская биофармацевтическая компания Mallinckrodt договорилась о продаже дочерней компании BioVectra фирме H.I.G. Capital за 250 млн долларов. Сделка предусматривает выплату фиксированной суммы в 175 млн долларов, а также проведение дополнительных платежей в объеме до 75 млн долларов.

BioVectra – биофармацевтическая организация, которая обслуживает фармацевтические и биотехнологические компании с полным спектром услуг для производства промежуточных продуктов и активных фармацевтических ингредиентов в соответствии с cGMP. BioVectra специализируется на микробной ферментации, комплексной химии, биологии и разработке рецептур.

Сделка предполагает продажу всех объектов BioVectra на острове Принца Эдуарда и в Новой Шотландии, а также переход к новому владельцу персонала в полном составе. Ожидается, что транзакция будет закрыта в четвертом квартале текущего года.

«Эта сделка подчеркивает стратегическую ориентированность Mallinckrodt на брендовые, быстрорастущие биофармацевтические препараты за счет монетизации непрофильного бизнеса. Несмотря на то, что мы признаем долгосрочный потенциал BioVectra, мы считаем, что структура этой сделки обеспечит успех данного бизнеса, и поэтому мы рассматриваем продажу компании, как лучший вариант для развития Mallinckrodt и BioVectra», — прокомментировал соглашение с H.I.G. Capital президент и главный исполнительный директор Mallinckrodt Марк Трюдо.

gmpnews