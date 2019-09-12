Primer Capital проинвестировал разработку препарата для пациентов с деменцией

Венчурный фонд Primer Capital проинвестировал разработку американской компании.

Уникальная технология стартапа позволяет остановить развитие нарушений кратковременной памяти, характерных для пациентов с различными нейродегенеративными заболеваниями. Таким образом, портфель фонда Primer Capital теперь насчитывает 11 проектов из России, США, Израиля и Франции.

В настоящий момент стартап завершает клинические исследования фазы I с участием здоровых пожилых добровольцев и пациентов с деменцией в США. Инвестиции будут использованы для проведения адаптивных клинических испытаний у пациентов с болезнью Альцгеймера и финансирования разработок компании в смежных областях, таких как болезнь Паркинсона и нарушения слуха.

По некоторым оценкам, к 2030 г. число людей, страдающих деменцией, возрастет до 74,7 млн человек, и стоимость ухода за этими людьми может возрасти до 2 трлн долл. ежегодно. Одной из основных проблем для пациентов с деменцией и их семей является прогрессирующее нарушение памяти, в связи с которым человек постепенно теряет самостоятельность и требует постоянной опеки.

Нейродегенеративные заболевания отличаются сложным многофакторным механизмом развития и широким спектром клинических проявлений, однако расстройство памяти, в особенности кратковременной, является их общей чертой.

Современные методы лечения деменции в основном направлены на облегчение симптомов и восстановление нормального уровня нейромедиаторов, но эти подходы не замедляют развитие нарушений памяти. На данный момент на рынке отсутствуют эффективные решения, направленные на борьбу с потерей памяти и сохранение когнитивных функций человека.

Проинвестированный препарат – это уникальная разработка экспертов в области нейродегенеративных заболеваний, предлагающая совершенно новую терапевтическую опцию для пациентов с деменцией. Препарат обладает высокой эффективностью в отношении сохранения памяти и когнитивных функций в животных моделях и отличным профилем безопасности по результатам клинических испытаний.

«Мы считаем, что разрабатываемый препарат является перспективным лекарственным кандидатом, вызывающим устойчивые структурные изменения мозга, которые потенциально могут замедлять и частично обращать нейродегенеративные изменения и развитие когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Альцгеймера» – отмечает исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.

Источник: Primer Capital

pharmvestnik