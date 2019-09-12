Маркировка – часть цифрового контура здравоохранения

Маркировка – часть цифрового контура здравоохранения. Об этом говорили на Всероссийском совещании по внедрению федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП) на территории России.

Тем не менее «в народе» по-прежнему продолжается обсуждение «принтеров и качества печати».

Долгожданное постановление №1118 о сокращении размера криптокода с 88 до 44 символов, не оправдало надежд многих производителей, рассчитывающих на то, что код удастся уменьшить до 20-22 символов, или совсем убрать. И это несмотря на то, что на рынке уже есть работающие решения, которые обеспечивают качество печати с «большим запасом» символов.

На лекциях в Учебно демонстрационном центре Track&Trace эксперты Original Group обсуждают архитектуру Track&Trace именно в формате цифрового контура. Отдельно разбираются различия в терминологии ANSI/ISA-95 и версии системы «Честный ЗНАК».

Все больше участников рынка разделяют мнение, что Track&Trace, претендующая на роль в цифровом контуре, обязана иметь стройную архитектуру:

Уровень 0 согласно международным стандартам – это реальная физическая среда, с которой работают средства производства и автоматизации.

Уровень 1 (L1) – это то, что непосредственно влияет на физическую эту среду влияет. С точки зрения системы TTS компании Original Group на уровне L1 работает принтер, который наносит код на упаковку или на само изделие.

Уровень 2 (L2) – c точки зрения системы TTS на уровне L2 работает программное обеспечение, которое управляет принтером, работающим на уровне L1.

Уровень 3 (L3). На этом уровне работает MES-система, и на этом же уровне работает ядро системы TTS (TTS Core).

Уровень 4 (L4). Согласно стандартам, это уровень бизнес-планирования и логистики, т.е. на этом уровне работают, например, ERP-системы и другие корпоративные системы.

Уровень 5 (L5), на котором работает система «Честный ЗНАК». Кстати, в стандарте ANSI/ISA-95 он не определен.

Источник: Original Group

pharmvestnik