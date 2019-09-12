Александр Винокуров может продать свои аптеки

Marathon Pharma, входящая в группу Александра Винокурова ищет покупателя для компании «Мега Фарм», управляющей аптечными сетями «А-Мега» и «Да, здоров! Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

«Мега Фарм» сотрудничает с Х5 Retail Group и «Азбукой Вкуса», размещая в этих продуктовых сетях свои аптеки, аналогичное партнерство у компании есть с РЖД, Медицинским центром Елены Малышевой и др. Всего сеть насчитывает 1000 аптек в 32 регионах России. На сайте «Мега Фарм» говорится, что к 2021 г. планируется открыть более 4 тыс. аптек по всей стране.

Минувшим летом Marathon Pharma продала доли в заводах «Синтез» и «Биоком», покупатель – АФК «Система». Тогда некоторые эксперты предположили, что следующими на очереди на продажу – аптеки.

По данным AlphaRM, аптеки компании «Мега Фарм» потеряли в рейтинге аптечных сетей по товарообороту по итогам первого полугодия 2019 г. шесть пунктов, спустившись с 15 места на 26. Доля рынка составляет 0,6%, средний чек – 298,65 руб.

Холдинг Marathon Group создан в мае 2017 г., тогда же появился субхолдинг Marathon Pharma. На тот момент он состоял из трех производственных активов, дистрибьютора «СИА Интернейшнл» и аптек. «Нацимбио» в холдинг не входила, так как на 100% принадлежит Ростеху. Однако через эту компанию госкорпорация владеет 32,38% в уставном капитале ОАО «Синтез», а также 25,01% в ООО «Форт».

Спустя несколько месяцев Ростех и Marathon Group объявили о планах сформировать национального поставщика лекарств. Сделка предполагала обмен активами. Marathon Group должен был войти в капитал «Нацимбио» и получить 25%, у Ростеха должно было остаться 75% минус одна акция уставного капитала. «Нацимбио» получила бы 49% акций «СИА Интернейшнл». Marathon Group имел бы также опцион на право приобретения до 100% акций «Нацимбио» в случае утраты им статуса единственного поставщика лекарств согласно распоряжению Правительства РФ.

Но сделка, похоже, так и не состоялась. Согласно СПАРК, 100% «Нацимбио» по-прежнему принадлежат Ростеху. Тогда совладелец Marathon Group решил пойти на другой обмен. В конце мая 2018 г. Marathon Group стал владельцем 11,8% акций «Магнита», купив этот пакет у ВТБ. А к концу того же года удалось обменять «СИА» на 1,48% акций «Магнита». В итоге Александр Винокуров и его партнеры увеличили долю в ритейлере до 13,3%. Александр Винокуров в 2019 г. вошел в Совет директоров компании.

Сейчас у Александр Винокурова остаются доли в компании «Бентус Лаборатории» (30%), в ООО «Форт» Marathon Group принадлежит 50,01%; по 25% у Ростеха и Антона Катлинского.

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