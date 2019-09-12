Минздрав разработал новый порядок расчета начальной цены контракта на закупку лекарств

Новый порядок расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК), предлагаемый регулятором вместо описанного в приказе №871н от 2017 года, сохраняет принцип выбора минимального из рассчитанных по одной из четырех методик значений, однако предполагает исключение из расчетов отдельных значений в особых случаях, а также меняет порядок формирования НМЦК при повторном объявлении аукциона.

Ведомство предлагает сохранить принцип, по которому НМЦК становится самая низкая из получившихся при использовании четырех методов расчета: на основе рыночных цен, на основе предыдущих контрактов, референтная цена из справочника ЕИС, предельные цены из ГРЛС (в случае с препаратами перечня ЖНВЛП). Но, в отличие от действующего регламента, в расчет цены из прошлых контрактов берутся не просто «заключенные», а «исполненные» договоры.

В новую версию регламента Минздрав добавил уточнение, какие значения следует исключить из расчетов, в их числе – отсутствие препарата в обороте, торги, признанные несостоявшимися (сюда входят аукционы, на которые подана только одна заявка, в таком случае контракт заключается по начальной цене).

Изменен и механизм действий заказчика в случае, если желающих участвовать в объявленном тендере не нашлось. Предыдущий порядок предусматривал, что повторный аукцион объявляется по цене, которая автоматически рассчитывается в ЕГИСЗ по специальной формуле, за основу которой берется референтная цена. Прописаны и другие способы расчета, если референтной цены на закупаемый препарат нет в единой системе. Проект приказа предлагает «проводить новую закупку», но порядок расчета новой цены пока не конкретизирует.

Приказ Минздрава №871н, принятый в октябре 2017 года, предлагал поэтапное применение различных методик расчета цен. Например, учет референтной цены стал обязательным с 2019 года. Но в декабре 2018 года Минздрав в своем письме разъяснил, что переход на использование референтных цен тоже будет поэтапным, по мере определения взаимозаменяемости препаратов, а цены из ЕИС являются справочными и могут быть просто приняты к сведению. В обновленной версии ЕИС понятие «референтные цены» было заменено на «средневзвешенные», и заказчики продолжили его использовать.

В первом полугодии 2019 года более четверти объявленных тендеров были признаны несостоявшимися.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Фото: altapress.ru

vademec